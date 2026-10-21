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Внаслідок російських обстрілів Полтавщини травмовано трьох людей і пошкоджено корпус університету у Кременчуці – ДСНС

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Внаслідок російських обстрілів Полтавщини травмовано трьох людей і пошкоджено корпус університету у Кременчуці – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Війська РФ завдали ударів по Кременчуку та Полтаві, внаслідок чого троє людей дістали травми і виникли пожежі у навчальному закладі та цивільних об'єктах, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У Кременчуці внаслідок ворожого удару по території університету імені Михайла Остроградського загорівся п'ятий поверх навчального корпусу. Попередньо, травмовані двоє людей. Також постраждала 16-річна дитина, яку госпіталізували", – йдеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі.

Крім того, за даними ДСНС, у Полтаві внаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі в адміністративній будівлі та складському приміщенні. На місцях влучань працюють підрозділи рятувальників.

 

#постраждалі #полтавщина #обстріли
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