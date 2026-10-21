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Внаслідок удару по 24-поверхівці в Києві відомо про одного загиблого та одного постраждалого – КМВА

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Внаслідок удару по 24-поверхівці в Києві відомо про одного загиблого та одного постраждалого – КМВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Одна людина загинула та одна постраждала внаслідок вранішньої російської атаки БпЛА у Святошинському районі Києва, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"На жаль, відомо про одного загиблого внаслідок удару по житловому будинку у Святошинському районі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", – йдеться у повідомленні КМВА у Телеграм.

Одна людина отримала поранення, наразі їй надається вся необхідна медична допомога.

Інформація уточнюється.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки у середу вранці, російський безпілотник влучив у житловий будинок у Святошинському районі Києва, на місці спалахнула пожежа.

 

#київ #постраждалі #загиблі
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