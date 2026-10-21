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Внаслідок російської атаки на Умань травмована людина, пошкоджено гіпермаркет та готель – ОВА

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Внаслідок російської атаки на Умань травмована людина, пошкоджено гіпермаркет та готель – ОВА
Фото: https://t.me/cherkaskaODA

Війська РФ у ніч на середу атакували ударними безпілотниками Умань Черкаської області, внаслідок чого одна людина дістала травми та зафіксовані пошкодження цивільних об'єктів на кількох локаціях, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Телеграм.

"Також ворожі дрони поцілили по будівлі гіпермаркету та його території, внаслідок чого теж виникла пожежа. На іншій локації вибуховою хвилею пошкоджено готель", – йдеться у повідомленні.

За інформацією очільника ОВА, внаслідок ворожого удару в місті зруйновано приватний житловий будинок, пожежу на місці влучання вже ліквідували. Травмованому чоловікові медики надали необхідну допомогу на місці, від госпіталізації постраждалий відмовився.

 

#умань #дрони #атака #черкащина
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