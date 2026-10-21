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Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини було поранено людину і пошкоджено підприємство – ОВА

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Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини було поранено людину і пошкоджено підприємство – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Війська РФ у ніч на середу майже 30 разів атакували ракетами, безпілотниками та артилерією Дніпровський, Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина дістала поранення та зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Томаківська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватні будинки, автівки, сільгосптехніка... У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 50-річного чоловіка", – написав Ганжа у Телеграм.

За даними ОВА, у Нікопольському районі внаслідок обстрілів також виникли пожежі.

Крім того, у Синельниківському районі російські окупанти завдали ударів по районному центру та Миколаївській громаді, де пошкодили підприємство і приватний житловий будинок, спричинивши займання. У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю гуртожитку.

 

#дніпропетровщина #постраждалі #обстріли
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