Окупанти за добу втратили 1820 осіб та 1820 БпЛА – Генштаб

Сили оборони України за добу ліквідували 1820 окупантів, 44 артилерійські системи, 16 бронемашин, 1820 БпЛА, а також 407 авто та 2 одиниці спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.26 склали особового складу – близько 1 570 540 (+1820) осіб, танків – 12 436(+11) од., бойових броньованих машин – 25 586 (+16) од., артилерійських систем – 51 403 (+44) од., РСЗВ – 2 228 (+1) од., засоби ППО – 1 716 (+2) од., літаків – 449 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 990 (+4) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 573 392 (+1820) од., крилаті ракети – 5 138 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 165 278 (+407) од., спеціальна техніка – 4 844 (+2) од.", – йдеться в повідомленні.