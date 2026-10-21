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Росія вночі атакувала село Коротич на Харківщині, загинуло двоє людей – ОВА

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Росія вночі атакувала село Коротич на Харківщині, загинуло двоє людей – ОВА
Фото: https://t.me/synegubov

Вночі у середу РФ атакувала село Коротич Харківського району безпілотниками, внаслідок чого було пошкоджено 13 приватних будинків, двоє людей загинули та ще 11 постраждали, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Вночі с. Коротич Харківського району перебувало під масованим ударом ворожих БпЛА. Внаслідок атаки загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік. Найщиріші співчуття рідним та близьким", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок російської атаки 11 людей зазнали гострої реакції на стрес – серед них 2-місячний хлопчик та 8-річнадівчинка. Також було пошкоджено 13 приватних будинків, автомобіль та була знищена господарча споруда.

 

#постраждалі #харківщина #загиблі
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