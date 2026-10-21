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Російські БпЛА впали у Деснянському та Солом'янському районі Києва – Кличко

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Київ. 21 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА -Вранці у середу РФ атакувала Київ БпЛА, у двох районах міста впали безпілотники, у Деснянському районі падіння відбулося на припарковані авто у Солом'янському на відкриту територію, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Деснянському районі падіння БпЛА на припарковані авто. Екстрені служби прямують на місце. У Солом'янському районі падіння БпЛА на відкритій території. Попередньо, без загоряння", – написав Кличко у Телеграм.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7927

https://t.me/vitaliy_klitschko/7928

#київ #дрони #атака
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