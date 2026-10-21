21 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

21 жовтня в Україні відзначають Всесвітній день гідності, Міжнародний день займенників.
Ще сьогодні Всесвітній день боротьби з болем, Міжнародний день начосу, День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері, Всесвітній день йододефіциту.
У Великій Британії - День Трафальгарської битви, День яблука.
Православна церква вшановує пам'ять преподобного Іларіона Великого.
День 1702 Російська агресія - Day 1702 Russian aggression
Всесвітній день гідності
Всесвітній день гідності – це всесвітня ініціатива, яка має на меті надихнути та навчити молодь усвідомлювати власну гідність, цілі та спільну людяність, яка об’єднує всіх людей на планеті. Цей день, який відзначається щорічно в третю середу жовтня, підкреслює принцип, що кожна людина заслуговує на гідне життя
Всесвітній день гідності бере свій початок у 2005 році, коли він був вперше запроваджений на Всесвітньому економічному форумі. Цей день, а також пов’язану з ним міжнародну неприбуткову організацію “Глобальна гідність”, заснували три впливові особи: Кронпринц Норвегії Гокон, американський підприємець Джон Брайант (засновник і головний виконавчий директор Operation HOPE) та фінський письменник і філософ, професор Пекка Гіманен.
Вперше цей день був відзначений у 2008 році і з того часу його значення зросло, а святкування відбуваються у більш ніж 80 країнах світу.
Міжнародний день займенників
Міжнародний день займенників відзначається у третю середу жовтня. Це глобальна ініціатива, яка наголошує на важливості звертання до людей за допомогою займенників, з якими вони себе ідентифікують. Це день визнання і поваги до особових займенників як фундаментального аспекту людської гідності.
Всесвітній день боротьби з болем
Всесвітній день боротьби з болем, який відзначають щорічно в третій понеділок жовтня, є всесвітньою ініціативою, що наголошує на важливості знеболювання та паліативної допомоги.
Підтримуваний Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та іншими міжнародними організаціями, цей день має на меті привернути увагу до нагальної потреби в кращому управлінні болем, особливо для людей, які страждають від хронічних захворювань і важких, таких як рак і СНІД.
Міжнародний день начосу
Міжнародний День начосу святкують 21 жовтня кожного року. Це улюблене свято серед населення США та Мексики.
Начос належить до мексиканської кухні і є чіпсами з кукурудзяної тортильї з різними добавками: оливки, чилі, чорна квасоля, сир.
День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері
21 жовтня відбувається День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері. Це свято має щорічний національний характер у Канаді.
Заснований Музеєм персональних комп'ютерів, розташованим у Брентфорді (Онтаріо, Канада).
Всесвітній день йододефіциту
21 жовтня відзначено в календарі як Всесвітній день йододефіциту. Ця подія покликана інформувати громадськість про потребу в йоді та роз'яснювати негативний вплив йододефіциту на здоров'я людини.
В організмі здорової людини міститься 25 - 35 мг йоду. І така на перший погляд незначна кількість цього хімічного елемента відіграє провідну роль, адже більша частина його міститься в щитоподібній залозі - головному регуляторі обміну речовин.
Якщо йоду недостатньо, щитоподібна залоза виробляє мало необхідних гормонів. Такий стан називають гіпотиреозом або йододефіцитом.
Народилися в цей день:
170 років від дня народження Якова Степановича Калішевського (1856-1923), українського співака, композитора, диригента;
100 років від дня народження Володимира Логвиновича Рвачова (1926-2005), українського математика;
80 років від дня народження Юрія Бордакова (1946-2024), кінооператора.
Ще цього дня:
1921 - Василя (Липківського) висвячено на митрополита УАПЦ;
1933 - Микола Лемик за наказом ОУН виконав атентат у радянському консульстві у Львові на знак протесту проти Голодомору - убив начальника канцелярії консульства, чекіста Майлова;
1940 - Розпочався переїзд урядових установ Литовської РСР із Каунаса до нової столиці - Вільнюса;
1944 - У "Бермудському трикутнику" загадково зник екіпаж кубинського судна "Рубікон";
1950 - Набули чинності Женевські конвенції про захист жертв війни;
1991 - Здійснено перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі;
1993 - На Всеукраїнському Православному Соборі Володимира Романюка обрано Патріархом Київським і всієї Руси-України;
1995 - Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обрав патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Київського Філарета (Денисенка).
Церковне свято
Преподобного Іларіона Великого
Іларіон Великий вивчав науки в Олександрії, там же прийняв християнство. Повернувшись на батьківщину, преподобний пішов до відлюдників поблизу Гази.
Іларіон вважається засновником кількох монастирів і першим проповідником чернецтва в Палестині.
Наприкінці свого життя святий вирушив у подорож, щоб знову відвідати Єгипет і поклонитися могилі святого Антонія Великого.
Помер Іларіон на острові Кіпр, заздалегідь передбачивши свою смерть.
Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято
Іменини:
Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем’ян, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Федір, Пелагея.
З прикмет цього дня:
У народі 21 жовтня називали Іларіонів день або "проводи осені". В цей день звертаються у молитвах до Іларіона і просять зцілення від хвороб, спокою для душі та допомоги у важких життєвих ситуаціях.
Це час, коли завершували всі польові роботи, прибирали двори й готувалися до зимових холодів. Господині переглядали припаси, сушили трави, солили овочі, а чоловіки лагодили інструменти й вози.
Вважалося, що сьогодні треба подякувати землі за врожай, не братися за нові справи й не сперечатися - бо сварка в цей день може затягнутися на всю зиму.
Також існував звичай пекти круглий хліб на подяку Богові, яким пригощали родину та сусідів.
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