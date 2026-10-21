21 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

21 жовтня в Україні відзначають Всесвітній день гідності, Міжнародний день займенників.

Ще сьогодні Всесвітній день боротьби з болем, Міжнародний день начосу, День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері, Всесвітній день йододефіциту.

У Великій Британії - День Трафальгарської битви, День яблука.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Іларіона Великого.

День 1702 Російська агресія - Day 1702 Russian aggression

Всесвітній день гідності

Всесвітній день гідності – це всесвітня ініціатива, яка має на меті надихнути та навчити молодь усвідомлювати власну гідність, цілі та спільну людяність, яка об’єднує всіх людей на планеті. Цей день, який відзначається щорічно в третю середу жовтня, підкреслює принцип, що кожна людина заслуговує на гідне життя

Всесвітній день гідності бере свій початок у 2005 році, коли він був вперше запроваджений на Всесвітньому економічному форумі. Цей день, а також пов’язану з ним міжнародну неприбуткову організацію “Глобальна гідність”, заснували три впливові особи: Кронпринц Норвегії Гокон, американський підприємець Джон Брайант (засновник і головний виконавчий директор Operation HOPE) та фінський письменник і філософ, професор Пекка Гіманен.

Вперше цей день був відзначений у 2008 році і з того часу його значення зросло, а святкування відбуваються у більш ніж 80 країнах світу.

Міжнародний день займенників

Міжнародний день займенників відзначається у третю середу жовтня. Це глобальна ініціатива, яка наголошує на важливості звертання до людей за допомогою займенників, з якими вони себе ідентифікують. Це день визнання і поваги до особових займенників як фундаментального аспекту людської гідності.

Всесвітній день боротьби з болем

Всесвітній день боротьби з болем, який відзначають щорічно в третій понеділок жовтня, є всесвітньою ініціативою, що наголошує на важливості знеболювання та паліативної допомоги.

Підтримуваний Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та іншими міжнародними організаціями, цей день має на меті привернути увагу до нагальної потреби в кращому управлінні болем, особливо для людей, які страждають від хронічних захворювань і важких, таких як рак і СНІД.

Міжнародний день начосу

Міжнародний День начосу святкують 21 жовтня кожного року. Це улюблене свято серед населення США та Мексики.

Начос належить до мексиканської кухні і є чіпсами з кукурудзяної тортильї з різними добавками: оливки, чилі, чорна квасоля, сир.

День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері

21 жовтня відбувається День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері. Це свято має щорічний національний характер у Канаді.

Заснований Музеєм персональних комп'ютерів, розташованим у Брентфорді (Онтаріо, Канада).

Всесвітній день йододефіциту

21 жовтня відзначено в календарі як Всесвітній день йододефіциту. Ця подія покликана інформувати громадськість про потребу в йоді та роз'яснювати негативний вплив йододефіциту на здоров'я людини.

В організмі здорової людини міститься 25 - 35 мг йоду. І така на перший погляд незначна кількість цього хімічного елемента відіграє провідну роль, адже більша частина його міститься в щитоподібній залозі - головному регуляторі обміну речовин.

Якщо йоду недостатньо, щитоподібна залоза виробляє мало необхідних гормонів. Такий стан називають гіпотиреозом або йододефіцитом.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Якова Степановича Калішевського (1856-1923), українського співака, композитора, диригента;

100 років від дня народження Володимира Логвиновича Рвачова (1926-2005), українського математика;

80 років від дня народження Юрія Бордакова (1946-2024), кінооператора.

Ще цього дня:

1921 - Василя (Липківського) висвячено на митрополита УАПЦ;

1933 - Микола Лемик за наказом ОУН виконав атентат у радянському консульстві у Львові на знак протесту проти Голодомору - убив начальника канцелярії консульства, чекіста Майлова;

1940 - Розпочався переїзд урядових установ Литовської РСР із Каунаса до нової столиці - Вільнюса;

1944 - У "Бермудському трикутнику" загадково зник екіпаж кубинського судна "Рубікон";

1950 - Набули чинності Женевські конвенції про захист жертв війни;

1991 - Здійснено перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі;

1993 - На Всеукраїнському Православному Соборі Володимира Романюка обрано Патріархом Київським і всієї Руси-України;

1995 - Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обрав патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Київського Філарета (Денисенка).

Церковне свято

Преподобного Іларіона Великого

Іларіон Великий вивчав науки в Олександрії, там же прийняв християнство. Повернувшись на батьківщину, преподобний пішов до відлюдників поблизу Гази.

Іларіон вважається засновником кількох монастирів і першим проповідником чернецтва в Палестині.

Наприкінці свого життя святий вирушив у подорож, щоб знову відвідати Єгипет і поклонитися могилі святого Антонія Великого.

Помер Іларіон на острові Кіпр, заздалегідь передбачивши свою смерть.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем’ян, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Федір, Пелагея.

З прикмет цього дня:

У народі 21 жовтня називали Іларіонів день або "проводи осені". В цей день звертаються у молитвах до Іларіона і просять зцілення від хвороб, спокою для душі та допомоги у важких життєвих ситуаціях.

Це час, коли завершували всі польові роботи, прибирали двори й готувалися до зимових холодів. Господині переглядали припаси, сушили трави, солили овочі, а чоловіки лагодили інструменти й вози.

Вважалося, що сьогодні треба подякувати землі за врожай, не братися за нові справи й не сперечатися - бо сварка в цей день може затягнутися на всю зиму.

Також існував звичай пекти круглий хліб на подяку Богові, яким пригощали родину та сусідів.

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