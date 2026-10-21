Конгресмен Шифф закликав Сенат США розслідувати обмеження супутникового зв'язку для України і допитати Маска

Член Палати представників Конгресу США від Демократичної партії Адам Шифф закликав провести повне сенатське розслідування щодо уповільнення швидкості та обмеження доступу до супутникового зв'язку для України, а також зобов'язати генерального директора компанії SpaceX Ілона Маска надати свідчення перед Конгресом під присягою.

"Або президент брехав, або Маск брехав, але рішення сповільнити швидкість і доступ до супутників має наслідки, пов'язані з життям чи смертю для України. Це заслуговує на повне розслідування Сенатом", – написав Шифф у Х.

На переконання конгресмена, Ілона Маска необхідно примусово викликати на слухання до Конгресу для надання свідчень під присягою щодо обставин обмеження роботи супутникових систем. Шифф наголосив, що рішення у сфері національної безпеки США мають ухвалюватися виключно в державних інтересах, уникаючи залежності від особистих примх нестабільного керівника.

В свою чергу міністерство війни США, заявило, що зберігає незмінною позицію щодо підтримки України і утримувалося від видання будь-яких директив стосовно обмеження роботи супутникової мережі Starshield, сказав міністр війни США Піт Гегсет.

Як повідомлялося, засновник компанії SpaceX Ілон Маск особисто звернувся до президента США Дональда Трампа з пропозицією обмежити швидкість роботи супутникового зв'язку Starlink для українських військових.

Джерело: https://x.com/SenAdamSchiff/status/2112659498556891275?s=20