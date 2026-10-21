Глава Пентагону заперечив директиви про обмеження Starshield в Україні та вказав на пріоритет поповнення арсеналів ППО США

Міністерство війни США зберігає незмінною позицію щодо підтримки України і утримувалося від видання будь-яких директив стосовно обмеження роботи супутникової мережі Starshield, водночас у питанні постачання ракет-перехоплювачів пріоритетом для Вашингтона є максимальне забезпечення власних збройних сил, повідомив міністр війни США Піт Гегсет.

"Ми жодним чином не змінювали нашої позиції щодо українців, але, безумовно, у таких питаннях, як ракети-перехоплювачі, ми хочемо переконатися, що наші хлопці також забезпечені максимально можливою кількістю. Тож це так, і президент Зеленський про це знає", – сказав Гегсет.

За словами Гегсета, інформація в пресі про зміну підходів Пентагону щодо України є хибною. Він відзначив героїчні зусилля українців і нагадав, що за попередньої американської адміністрації Києву були надані значні обсяги військової допомоги, які виснажили американські склади, тому наразі за дорученням президента США Дональда Трампа відомство відновлює ці запаси.

Коментуючи повідомлення про зниження швидкості та обмеження покриття військової супутникової системи Starshield в Україні, глава Пентагону запевнив, що оборонне відомство США залишало обсяги послуг без скорочень і утримувалося від відповідних розпоряджень. Гегсет пояснив, що експлуатація терміналів регулюється умовами надання послуг, і повноваження ухвалювати рішення щодо їх дотримання належать безпосередньо оператору Starlink, та побажав українській стороні успіху.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа тримає без розгляду трансфер зенітних ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot для України від країн-партнерів, що збігається з різким погіршенням дипломатичних відносин між Вашингтоном і Києвом через розбіжності щодо ударів по нафтопереробних заводах РФ.

Джерело: https://t.me/ClashReport/102196

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