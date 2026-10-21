США відновили систему раннього оповіщення про балістику та дали позитивний сигнал перед передачею РФ документа з гарантіями безпеки – Зеленський

Американська сторона відновила роботу системи раннього попередження України про пуски російських балістичних ракет, а спеціальний посланець США Стів Віткоф передасть керівництву РФ документ із прописаними різними видами гарантій безпеки, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Осло у вівторок.

"Ми вдячні за те, що раннє попередження вже працює. Це дуже важливо для наших людей, бо ми можемо знати, коли летить російська балістика", – заявив Зеленський.

За словами президента, ранок вівторка розпочався з позитивних сигналів від США. Зокрема, у поїзді дорогою на переговори Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, під час якої сторони обговорили чутливі питання роботи терміналів супутникового зв'язку Starlink, постачання протибалістичних ракет та обміну розвідувальними даними. Президент України охарактеризував бесіду з держсекретарем як предметну і висловив упевненість у розв'язанні всіх окреслених питань, додавши, що співрозмовники домовилися провести наступну розмову орієнтовно за 48 годин.

Коментуючи безпосередньо переговори в Осло, глава української держави подякував американській делегації за підтвердження позиції щодо необхідності надання Україні сильних гарантій безпеки. Він уточнив, що в підготовленому документі, який Віткофф представить російській стороні, зафіксовано різні види таких гарантій, і після візиту спецпосланця США до Москви Київ очікує отримати зворотний зв'язок.

Як повідомлялося, Україна спільно з європейськими партнерами під час переговорів у Осло за участю спеціального посланця США Стіва Віткоффа та зятя американського президента Джареда Кушнера сформувала пропозиції щодо досягнення миру, які передбачають перехід до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів і будуть передані російській стороні під час візиту Віткоффа до РФ у середу.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21457