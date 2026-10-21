"Метінвест" зміцнив свої гарантовані обов'язки перед партнерами за рахунок ще одної своєї компанії

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, зміцнила свої гарантовані обов'язки перед партнерами за рахунок ще однієї своєї структури.

"Metinvest B.V., беручи до уваги чинні обмеження, встановлені законодавством України щодо транскордонних платежів в іноземній валюті за межі України, цим повідомляє про призначення ТОВ "Індастріал Коул Холдінг" (новий гарант) додатковим гарантом стосовно кожного випуску облігацій", – констатується у інформації компанії на біржі 20 єовтня.

При цьому уточнюється, що "Новий гарант уклав договори поруки стосовно кожного випуску облігацій, відповідно до яких він, разом з іншими гарантами (на умовах солідарної відповідальності), гарантує виконання грошових зобов'язань емітента, що виникають згідно з договором довірчого управління (Trust Deed), облігаціями та Агентською угодою, відповідно до умов (Conditions). Терміни, вжиті у цьому повідомленні з великої літери, якщо вони не визначені в цьому повідомленні, мають значення, надані їм в умовах", – пояснюється в повідомленні.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".