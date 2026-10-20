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Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Епіцентру в Первомайську зросла до восьми людей – ОВА

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Внаслідок російської атаки по Епіцентру на Миколаївщині, п'ять жінок та троє чоловіків отримали поранення, двох жінок госпіталізували, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"На жаль, кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до восьми людей: п'ять жінок віком від 28 до 56 років і троє чоловіків віком від 23 до 43 років", – написав Решетілов у Телеграм.

Голова ОВА повідомив, що двох жінок госпіталізували, їхній стан – середньої тяжкості. Всі інші поранені отримали допомогу на місці та продовжать лікування амбулаторно.

Як повідомлялося, у вівторок ввечері ворог ворожий БпЛА вдарив по торговельному центру "Епіцентр" у Первомайську Миколаївської області.

Джерело: https://t.me/mykolaiv_ova/6765

#удар #миколаївщина #постраждалі
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