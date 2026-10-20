Трамп заявив про втому Європи від війни і закликав Україну укласти мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та президент Володимир Зеленський повинні виявити бажання укласти мирну угоду через виснаження фінансових ресурсів США і втому Європи, інакше ситуація суттєво погіршиться, сказав Трамп у вівторок.

"Україна мусить захотіти укласти угоду, тому що Сполучені Штати витратили цілий статок, Європа витратила цілий статок, і Європа вже втомилася від цього просто зараз... І якщо вони не укладуть угоду, зрештою, на мою думку, усе стане лише значно гірше", – сказав Трамп.

Глава Білого дому заявив, що за роки підтримки Вашингтон надав Києву колосальні обсяги фінансування, ймовірно, більше за будь-яку іншу державу, проте залишився без жодної віддачі, отримавши натомість лише горе, смерті, величезні фінансові збитки та високі ціни на дизельне пальне.

Оцінюючи перебіг бойових дій, американський президент зазначив, що обидві сторони зазнали значних людських втрат, які налічують від 27 тис. до 34 тис. загиблих військовослужбовців щомісяця здебільшого серед молодих солдатів, а також велику кількість жертв цивільного населення унаслідок обстрілів. Водночас Трамп зауважив, що Росія за своїми масштабами є гігантською державою на відміну від України.

Крім того, президент США згадав початок повномасштабного вторгнення РФ, висловивши думку, що російська колона з 1 тис. танків могла б дістатися Києва бетонною автомагістраллю на максимальній швидкості близько 77 км/год за чотири години і завершити війну за один день. Проте, за словами Трампа, неназваний російський генерал ухвалив помилкове рішення звернути з траси на сільськогосподарські угіддя, внаслідок чого важка техніка загрузла в багнюці.

Джерело: https://t.me/ClashReport/102170

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