Зеленський в Осло обговорив із представниками США та Європи тристоронню зустріч лідерів перед візитом Віткоффа до РФ

Україна спільно з європейськими партнерами під час переговорів у Осло за участю спеціального посланця США Стіва Віткоффа та зятя американського президента Джареда Кушнера сформувала пропозиції щодо досягнення миру, які передбачають перехід до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів і будуть передані російській стороні під час візиту Віткоффа до РФ у середу, повідомив президент України Володимир Зеленський у вівторок ввечері.

"У нас є чіткі ідеї щодо того, як досягти миру... Одна з важливих ідей – це перехід до потенційної тристоронньої зустрічі лідерів для вирішення питань, які можуть вирішити лише лідери. Стів завтра поїде в Росію. Побачимо, що скаже Путін", – написав глава держави у телеграм-каналі за підсумками спілкування з представниками ЗМІ разом із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

За інформацією Зеленського, Віткофф брав участь у переговорах у столиці Норвегії особисто, тоді як Кушнер долучився до обговорення в онлайн-форматі. Українська та європейська сторони висловили єдину позицію і розраховують, що американські представники донесуть напрацьовані ініціативи до керівництва РФ.

Крім того, президент України наголосив, що Київ від самого початку підтримав американську ініціативу щодо енергетичного перемир'я та пропонував різні варіанти її реалізації. Зокрема, українська сторона підтвердила готовність утриматися від ударів по чутливих об'єктах російського енергосектору за умови припинення російських атак на українську інфраструктуру. За словами Зеленського, очільник Кремля Володимир Путін відхилив цю пропозицію і відповів продовженням обстрілів, проте Україна разом із партнерами продовжує працювати над пошуком рішення.

Раніше, президент Фінляндії Александр Стубб відзначив важливість того, аби американська сторона продовжувала бути залученою до процесу досягнення тривалого та справедливого миру в Україні

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі в Норвегії з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом, спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, а також із королем Норвегії Гоконом VIII та представниками парламенту країни.

Раніше Reuters з посиланням на власні джерела писав, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір відвідати Норвегію цього тижня для участі в черговому раунді переговорів щодо припинення війни в Україні. Інше джерело повідомило, що зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, який мав брати участь у переговорах, захворів і приєднається до них у віртуальному режимі.