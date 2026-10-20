Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Стубб: дуже важливо, щоб американські переговорники продовжували роботу і Трамп залишався залученим до процесу досягнення миру в Україні

2 хв читати
Додати як джерело
Зустріч Зеленського та Стубба у вересні 2025 в Києві
Зустріч Зеленського та Стубба у вересні 2025 в Києві | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент Фінляндії Александр Стубб відзначив важливість того, аби американська сторона продовжувала бути залученою до процесу досягнення тривалого та справедливого миру в Україні.

"Побачимо, що станеться після завтрашнього дня в Санкт-Петербурзі. Дуже важливо, щоб американські переговорники продовжували роботу – і щоб президент Трамп залишався залученим до процесу", – сказав Стубб на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Норвегії Йонасом Гаре Стьоре в Осло.

Він додав, що вони з норвезьким колегою активно працюють, перебуваючи у так званому "back office" ("за лаштунками").

"... як європейці, а також як рішучі й палкі прихильники України. Наша мета – сприяти діалогу, насамперед між Сполученими Штатами та Україною, а певною мірою – і між Україною та Росією. Ми прагнемо здобути довіру обох сторін. І ми робимо це в дуже конструктивний, але водночас дуже принциповий спосіб, оскільки ми віримо в міжнародне право", – запевнив Стубб.

Він нагадав, що Фінляндія має спільний кордон із Росією – 1340 кілометрів, і вважає, що "краще розмовляти, ніж не розмовляти".

" Саме тому ми зараз беремо участь у підтримці та допомозі Україні", – додав Стубб.

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі в Норвегії з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом, спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, а також із королем Норвегії Гоконом VIII та представниками парламенту країни.

Раніше Reuters з посиланням на власні джерела писав, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір відвідати Норвегію цього тижня для участі в черговому раунді переговорів щодо припинення війни в Україні. Інше джерело повідомило, що зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, який мав брати участь у переговорах, захворів і приєднається до них у віртуальному режимі.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#переговори #норвегія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Віткофф завтра вилетить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом – прем'єр Норвегії

Віткофф завтра вилетить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом – прем'єр Норвегії

Спеціальний посланець США Стів Віткофф 21 жовтня вирушить до РФ, де зустрінеться із російським керівництвом для обговорення мирних зусиль, заявив пре…

Читати
РФ відмовилась від пропозиції припинити взаємні удари по енергооб'єктах, але ми шукаємо рішення – Зеленський

РФ відмовилась від пропозиції припинити взаємні удари по енергооб'єктах, але ми шукаємо рішення – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про роботу над рішенням щодо припинення обстрілів енергетичної інфрастуктури після того, як російськ…

Читати