Стубб: дуже важливо, щоб американські переговорники продовжували роботу і Трамп залишався залученим до процесу досягнення миру в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб відзначив важливість того, аби американська сторона продовжувала бути залученою до процесу досягнення тривалого та справедливого миру в Україні.

"Побачимо, що станеться після завтрашнього дня в Санкт-Петербурзі. Дуже важливо, щоб американські переговорники продовжували роботу – і щоб президент Трамп залишався залученим до процесу", – сказав Стубб на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Норвегії Йонасом Гаре Стьоре в Осло.

Він додав, що вони з норвезьким колегою активно працюють, перебуваючи у так званому "back office" ("за лаштунками").

"... як європейці, а також як рішучі й палкі прихильники України. Наша мета – сприяти діалогу, насамперед між Сполученими Штатами та Україною, а певною мірою – і між Україною та Росією. Ми прагнемо здобути довіру обох сторін. І ми робимо це в дуже конструктивний, але водночас дуже принциповий спосіб, оскільки ми віримо в міжнародне право", – запевнив Стубб.

Він нагадав, що Фінляндія має спільний кордон із Росією – 1340 кілометрів, і вважає, що "краще розмовляти, ніж не розмовляти".

" Саме тому ми зараз беремо участь у підтримці та допомозі Україні", – додав Стубб.

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі в Норвегії з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом, спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, а також із королем Норвегії Гоконом VIII та представниками парламенту країни.

Раніше Reuters з посиланням на власні джерела писав, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір відвідати Норвегію цього тижня для участі в черговому раунді переговорів щодо припинення війни в Україні. Інше джерело повідомило, що зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, який мав брати участь у переговорах, захворів і приєднається до них у віртуальному режимі.