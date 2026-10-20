Уряд не вводив надзвичайного стану в енергетиці та теплопостачанні – заява

Кабінет міністрів України не вводив надзвичайного стану ні в енергетиці, ні в теплопостачанні, ні в жодній іншій сфері та не запроваджував ніяких нових обмежень для споживачів, йдеться в заяві, оприлюдненій департаментом інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну в вівторок ввечері у відповідь та такі повідомлення.

"Насправді уряд призначив керівників робіт із ліквідації наслідків російських атак на критичну інфраструктуру. Тепер за ліквідацію наслідків у енергетиці, тепло- і водопостачанні та зв'язку відповідають конкретні міністри. Надалі їхню спільну роботу координуватиме спільний штаб. Це організаційне рішення: воно визначає, хто відповідає за відновлення і як узгоджуються дії. Жодних нових обмежень для людей воно не запроваджує", – пояснили в уряді.

Як повідомлялося, Кабмін розширив штаб з подолання надзвичайних ситуацій в енергетиці напрямами тепло- та водопостачання, а також транспорту та електронних комунікаційних мереж постановою №1292 від 16 жовтня. Згідно з новим документом, утворено спільний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня воєнного та техногенного характеру в електроенергетичних системах, системах теплопостачання, водопостачання, водовідведення та інженерно-транспортної інфраструктури, а також в електронних комунікаційних мережах, інфраструктурі широкосмугового доступу до інтернету та центрах обробки даних.

Штаб з подолання НС в енергетиці очолює перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль. Відповідно до змін, він стане співголовою спільного штабу за своїм напрямом. Іншими двома співголовами штабу стануть міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту (Микола Калашник – ЕР), якого призначено керівником робіт з ліквідації наслідків НС в системах тепло-, водопостачання, водовідведення та інженернотранспортної інфраструктури, а також міністр цифрової трансформації (Оксана Ферчук – ЕР), який керуватиме роботами в електронних комунікаційних мережах, інфраструктурі широкосмугового доступу до Інтернету та центрах обробки даних.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-ne-vvodyv-nadzvychainoho-stanu-ni-v-enerhetytsi-ni-v-teplopostachanni-ni-v-zhodnii-inshii-sferi