Стубб про переговори: Процес знову увійшов у потрібне русло, продовжимо працювати над ним разом із нашими європейськими друзями

Президент Фінляндії Александр Стубб після переговорів в Осло щодо миру в Україні заявив, що процес "знову увійшов у потрібне русло" і назвав день успішним.

"Вважаю, що на змістовному й технічному рівнях – без зайвого розголосу – нам вдалося досягти значного прогресу за останній тиждень чи близько того. Тепер, на мою думку, процес знову увійшов у потрібне русло, і ми продовжимо працювати над ним разом із нашими європейськими друзями", – сказав Стубб на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Норвегії Йонасом Гаре Стьоре в Осло.

Втім, за словами Стубба, ключовим моментом стане те, "які саме сигнали Стів Віткофф зможе отримати із Санкт-Петербурга вже завтра".

"Утім, вважаю, що сьогоднішній день був успішним. Попереду новий день, і, сподіваюся, ми не робитимемо кроків назад", – додав він.

Фінський лідер переконаний, що "сьогодні був хороший день для справи миру". Також він вважає, що "головним пріоритетом адміністрації США та президента Дональда Трампа є пошук мирного врегулювання російської агресивної війни в Україні".

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі в Норвегії з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом, спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, а також із королем Норвегії Гоконом VIII та представниками парламенту країни.

Раніше Reuters з посиланням на власні джерела писав, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір відвідати Норвегію цього тижня для участі в черговому раунді переговорів щодо припинення війни в Україні. Інше джерело повідомило, що зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, який мав брати участь у переговорах, захворів і приєднається до них у віртуальному режимі.