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Прем'єр Норвегії пояснив відсутність Віткоффа на пресконференції після переговорів

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Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре пояснив, що спецпосланець президента США Стів Віткофф не брав участі у пресконференції за результатами переговорів щодо миру в Осло, оскільки вона проводилася на рівні лідерів.

"Це пресконференція за участю політичних лідерів. Гадаю, це і є відповідь", – сказав він на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Фінляндії Александром Стуббом в Осло у понеділок.

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі в Норвегії з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом, спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, а також із королем Норвегії Гоконом VIII та представниками парламенту країни.

Раніше Reuters з посиланням на власні джерела писав, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір відвідати Норвегію цього тижня для участі в черговому раунді переговорів щодо припинення війни в Україні. Інше джерело повідомило, що зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, який мав брати участь у переговорах, захворів і приєднається до них у віртуальному режимі.

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#переговори #норвегія
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