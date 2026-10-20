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Стубб: сьогодні був хороший день для миру, ми досягли реального прогресу

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Стубб: сьогодні був хороший день для миру, ми досягли реального прогресу
Фото: https://www.pap.pl

Президент Фінляндії Александр Стубб назвав сьогоднішні переговори щодо мирних зусиль за участі представників США успішними та відзначив "прогрес на двох рівнях".

"Вважаю, що сьогодні ми досягли реального прогресу, причому на двох рівнях. Перший – це загальна картина, другий – короткострокова перспектива. Щодо загальної картини: ми визначили певні елементи мирного врегулювання, які завтра будуть представлені в Санкт-Петербурзі. Ми обговорили й узгодили ключові аспекти, що стосуються безпеки та економіки", – сказав Стубб на пресконференції в Осло у понеділок.

За його словами, над усіма цими пропозиціями "наполегливо працювали американська та українська сторони, а також ключові європейські партнери".

Водночас, як повідомив фінський лідер, у короткостроковій перспективі сторони обговорили такі питання, як протиповітряна оборона, захист енергетичних об'єктів і часткове припинення вогню – зокрема, задля гарантування енергетичної та продовольчої безпеки.

"(...) завтра Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга з пропозиціями, що ґрунтуються на результатах обговорень, які відбулися в Маямі за участю американців, українців та європейців. Ми чудово розуміємо, що в публічному просторі зараз багато галасу, проте на технічному рівні переговори, на нашу думку, просуваються досить успішно", – вважає Стубб.

Він додав, що відчуває "спільне бачення, і тепер ідеться про те, як саме реалізувати ці кроки".

"З власного досвіду знаю: для досягнення миру потрібне терпіння, але, на жаль, війна не чекає. Щодня гинуть люди. Наше завдання – зробити все можливе, щоб покласти цьому край, і, гадаю, сьогоднішній день став кроком у правильному напрямку", – резюмував Стубб.

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#переговори #норвегія
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