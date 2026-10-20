Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Корецький обговорив з віцепрезидентом ЄІБ захист і відновлення інфрактуктури та підтримку держкомпаній

1 хв читати
Додати як джерело
Корецький обговорив з віцепрезидентом ЄІБ захист і відновлення інфрактуктури та підтримку держкомпаній
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про обговорення з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Карлом Негаммером прискорення реалізації спільних проєктів та їхньої пріоретизації згідно нагальних потреб.

"Це захист і відновлення енергетичної інфраструктури, підтримка держкомпаній, а також відновлення критичної та соціальної інфраструктури в українських громадах. Окремо обговорили можливості максимально ефективного використання гарантій ЄС у межах Ukraine Investment Framework для фінансування пріоритетних інвестиційних проєктів у 2027 році", – написав Корецький в Телеграм у вівторок ввечері за підсумками розмови.

Також він повідомив, що сторони підтримали ідею створення спільної робочої групи для перегляду портфеля, визначення пріоритетних проєктів та прискорення їх фінансування.

"ЄІБ є стратегічним партнером України. З початку повномасштабного вторгнення обсяг фінансування Групи ЄІБ для України перевищив EUR4,5 млрд, зокрема рекордні EUR1,5 млрд у 2025 році", – наголосив Корецький.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#єіб #інфраструктура #премєр
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Віткофф завтра вилетить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом – прем'єр Норвегії

Віткофф завтра вилетить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом – прем'єр Норвегії

Спеціальний посланець США Стів Віткофф 21 жовтня вирушить до РФ, де зустрінеться із російським керівництвом для обговорення мирних зусиль, заявив пре…

Читати
РФ відмовилась від пропозиції припинити взаємні удари по енергооб'єктах, але ми шукаємо рішення – Зеленський

РФ відмовилась від пропозиції припинити взаємні удари по енергооб'єктах, але ми шукаємо рішення – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про роботу над рішенням щодо припинення обстрілів енергетичної інфрастуктури після того, як російськ…

Читати