Корецький обговорив з віцепрезидентом ЄІБ захист і відновлення інфрактуктури та підтримку держкомпаній

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про обговорення з віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Карлом Негаммером прискорення реалізації спільних проєктів та їхньої пріоретизації згідно нагальних потреб.

"Це захист і відновлення енергетичної інфраструктури, підтримка держкомпаній, а також відновлення критичної та соціальної інфраструктури в українських громадах. Окремо обговорили можливості максимально ефективного використання гарантій ЄС у межах Ukraine Investment Framework для фінансування пріоритетних інвестиційних проєктів у 2027 році", – написав Корецький в Телеграм у вівторок ввечері за підсумками розмови.

Також він повідомив, що сторони підтримали ідею створення спільної робочої групи для перегляду портфеля, визначення пріоритетних проєктів та прискорення їх фінансування.

"ЄІБ є стратегічним партнером України. З початку повномасштабного вторгнення обсяг фінансування Групи ЄІБ для України перевищив EUR4,5 млрд, зокрема рекордні EUR1,5 млрд у 2025 році", – наголосив Корецький.