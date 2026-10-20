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Зеленський: обмін розвідданними з США наразі працює

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Зеленський: обмін розвідданними з США наразі працює
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Наразі працює обмін розвідданими з США, завдяки чому можна попереджувати населення про загрозу балістики, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми вдячні, що розвідка працює тепер. Говорячи про попередження – це дуже важливо для людей, для дітей, для цивільних – ми можемо почути коли балістика летить. Тепер це працює", – сказав Зеленський на пресконференції з лідерами Норвегії та Фінляндії в Осло.

Президент повідомив, що під час сьогоднішніх перемовин з американською стороною також обгорювалися різні види гарантій безпеки для України, зокрема аналог 5 статті НАТО.

За словами Зеленського, спеціальний представник президента США Стів Віткофф передасть росіянам це, і українська сторона почує фідбек через день після його візиту в РФ.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#сша #розвідка #зеленський
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