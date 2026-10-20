Льодова арена дитячо-юнацької школи "Крижинка" пошкоджена в Києві під час обстрілу – Федерація хокею

Федерація хокею України повідомляє про пошкодження льодової арени на вулиці міста Шалетт в Дніпровському районі міста Києва, де проводилися змагання дитячих та дорослих груп.

"Внаслідок нічної російської ракетної атаки по Києву пошкоджено льодову арену "Шалетт" Арена зазнала значних пошкоджень через руйнування зовнішньої стіни, частини стін та підвісних стель у приміщеннях, зокрема роздягальнях, вікон та дверей в будівлі", – повідомляється на сторінці Федерації у Facebook у понеділок.

Зазначається, що це домашня арена дитячо-юнацької школи "Крижинка", майданчик, який приймає змагання різних вікових груп, дорослого Чемпіонату України та аматорських ліг.

У зв'язку з цим Федерація хокею України виступила за недопуск російських спортсменів до міжнародних змагань. "Чергове нагадування, що країнам-терористкам не місце у міжнародному спорті ні під власним прапором, ні під жодними нейтральними статусами", – йдеться в повідомленні.

Засновник та СЕО компанії Autostrada Максим Шкіль повідомив, що компанія Autostrada відновить льодову арену "Шалетт".

"Внаслідок атаки будівля зазнала значних руйнувань: знищено понад 400 метрів торцевої частини заввишки 12 метрів, пошкоджено скління, вхідну групу та внутрішні приміщення. Команда Autostrada вже працює на об'єкті: проводимо технічне обстеження, визначаємо обсяги необхідних робіт і розпочинаємо ремонт пошкоджених конструкцій. Плануємо якнайшвидше відновити повноцінну роботу арени, щоб діти повернулися до тренувань, розвивали свої таланти та досягали найвищих спортивних результатів", – зазначив Шкіль.