Прем'єр Норвегії: ввечері пройде вечеря з радниками з питань нацбезпеки з ЄC, НАТО, Британії, Німеччини та Італії

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що після переговорів щодо миру в Україні сьогодні ввечері запланована зустріч в Осло з радниками з питань нацбезпеки з ЄC, НАТО, Великої Британії, Німеччини та Італії.

"Після цієї пресконференції до нас на вечерю приєднаються радники з питань національної безпеки з Європейського Союзу, НАТО, Великої Британії, Німеччини та Італії. Це постійний, тривалий процес, але сьогодні ми разом зробили важливі кроки вперед", – сказав він на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Фінляндії Александером Стуббом в Осло.

Стьоре окремо зазначив, що вважає необхідним мати дискусію щодо архітектури європейської безпеки. Втім, на його переконання, для досягнення тривалого миру потрібен формат за участю США, України, Росії та Європи.

"Європа має брати в ній безпосередню участь. Певною слабкістю було те, що Європа досі не відігравала в цьому процесі достатньо центральної ролі. Але для досягнення успіху – тривалого й справедливого миру – потрібен формат за участю США, України, Росії та Європи, а також, по суті, інших ключових держав, оскільки ця війна має величезні наслідки", – пояснив він.

Прем'єр-міністр Норвегії також зазначив, що вони з президентом Фінляндії Стуббом "не виступають від імені всієї Європи", а говорять "від імені наших двох країн – країн-сусідів".

За його словами, президент Зеленський попросив організувати цю зустріч, і лідери "з радістю погодилися".

"А зараз ми зустрінемося з нашими європейськими колегами. Я твердо переконаний: цей конфлікт відбувається в Європі. Саме Європі доведеться жити з його наслідками, тому важливо, щоб за столом переговорів була представлена більш згуртована Європа", – резюмував прем'єр.

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі в Норвегії з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом, спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, а також із королем Норвегії Гоконом VIII та представниками парламенту країни.

Раніше Reuters з посиланням на власні джерела писав, що спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір відвідати Норвегію цього тижня для участі в черговому раунді переговорів щодо припинення війни в Україні. Інше джерело повідомило, що зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, який мав брати участь у переговорах, захворів і приєднається до них у віртуальному режимі.