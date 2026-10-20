Зеленський анонсував розмову з держсекретарем США у найближчі два дні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через 48 годин він знову проведе розмову з державним секретарем США Марком Рубіо.

"Як я сказав, ми почали рано вранці по дорозі в Осло, у потягу я провів розмову з секретарем Рубіо. Ми обговорили сенсативні проблеми, як зв'язок Starlink, про перехоплювачі, що дуже важливо, про розвідку. Ми були дуже конкретними, розмова була дуже позитивна", – сказав Зеленський на пресконференції з лідерами Норвегії та Фінляндії у Осло.

"Ми поділилися речами, які нам треба вирішити, і ми їх вирішимо. Ми вирішили, що через 48 годин ми знову зв'яжемося", – додав він.