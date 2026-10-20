Віткофф завтра вилетить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом – прем'єр Норвегії

Спеціальний посланець США Стів Віткофф 21 жовтня вирушить до РФ, де зустрінеться із російським керівництвом для обговорення мирних зусиль, заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

"Завтра Стів Віткофф вирушає до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом. Він поділиться ідеями, обговореними сьогодні, а також пропозиціями, розробленими європейськими та американськими колегами, – можливо, це відкриє шлях до зустрічі на рівні лідерів", – сказав він на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Фінляндії Александром Стуббом в Осло у понеділок.

Стьоре відзначив присутність на сьогоднішній зустрічі спеціального представника президента США Дональда Трампа – Стіва Віткоффа, зазначивши, що його колега Джаред Кушнер долучився через відеозв'язок зі США. Прем'єр Норвегії висловив переконання, що мир "можливий і необхідний – як для України, так і для Європи та всього світу".

За його словами, сьогодні відбулися "хороші й конструктивні переговори – необхідні з огляду на події останнього тижня".

"Ми дійшли згоди, що спільна робота є критично важливою. Зараз нам необхідно зосередитися на майбутньому й докласти реальних зусиль, щоб спрямувати дипломатичний процес у правильне русло. Американська та європейська команди разом з Україною провели ґрунтовну роботу над ключовими питаннями", – додав Стьоре.

Також сторони обговорили питання безпеки України, план повоєнного процвітання, територіальні аспекти, санкції, а також питання, що стосуються європейської системи безпеки.

Раніше у понеділок президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі в Норвегії з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом, спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, а також із королем Норвегії Гоконом VIII та представниками парламенту країни.