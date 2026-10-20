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РФ відмовилась від пропозиції припинити взаємні удари по енергооб'єктах, але ми шукаємо рішення – Зеленський

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Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року
Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Президент України Володимир Зеленський повідомив про роботу над рішенням щодо припинення обстрілів енергетичної інфрастуктури після того, як російське керівництво відмовилося від пропозиції припинити взаємні удари по найчутливіших об'єктах енергетики.

"Україна негайно підтримала американську пропозицію енергетичного перемир'я, але Росія відповіла продовженням своїх атак. Ми пропонували багато опцій, ми готові не завдавати ударів по чутливих частинах російського енергетичного сектору, якщо Росія перестане обстрілювати наші. Путін сказав ні, але ми працюємо над тим, щоб знайти рішення", – сказав Зеленський на спільному брифінгу з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом в Осло у вівторок.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#перемовини #енергетика #рф
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