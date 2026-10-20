Парламентська ТСК із захисту прав інвесторів взяла у роботу справу "Щасливого Курча" Середенка

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів починаємо перевірку дій черкаських посадовців щодо компанії "Щасливе Курча" та "Омега Три" Дмитра Середенка, щоб з'ясувати, чи були зловживання повноваженнями, повідомила голова комісії народна депутатка ("Слуга народу") Галина Янченко у Facebook.

"Збудував виробництво під час повномасштабної війни. Забезпечив роботою 250 людей. Сплатив 70 млн грн податків. Отримав: 18 обшуків. Кримінальне провадження з боку ГСУ Нацполіції. Судові позови від Держпродспоживслужби та Екоінспекції", – описала вона свою версію подій.

Раніше телекомпанії ВІККА повідомляла, що після скарг мешканців Золотоноші та перевірки 8 липня цього року Головний державний ветеринарний інспектор Черкаської області винесла рішення про тимчасове припинення діяльності підприємства в частині поводження з відходами. Заводу заборонили маніпуляції з побічними продуктами тваринного походження без належної герметичної тари.

За словами Янченко, Середенко у 2018 році вирішив відновити закинуту птахоферму на Чернігівщині, але після запуску виробництва кормів і початку вирощення курей почалася повномасштабна війна, а ферма опинилася в окупації. Після цього власник відновив інше закинуте господарство – у Золотоноші на Черкащині, на якому також створив власне виробництво кормів і 250 нових робочих місць.

ТОВ "Щасливе курча" працює з 2018 року. Згідно з інформацією у Facebook, однойменна мережа станом на середину цього року об'єднувала 70 магазинів у 6 областях України: Черкаській, Чернігівській, Київській, Сумській, Полтавській та Кіровоградській.

Наприкінці серпні російська атака вночі знищила один із пташників ТОВ "Щасливе курча" в Чернігівській області, в якому перебувало понад 20 тис. голів птиці.

За даними YouControl, виручка ТОВ "Щасливе курча" у першому півріччі 2026 року збільшилась на 18,7% – до 22,72 млн грн, а чистий прибуток склав 0,32 млн грн проти 3,95 млн грн чистого збитку у першому півріччі 2025 року.

Виручка ТОВ "Омега Три" збільшилася за шість місяців цього року на 12,8% – до 321,83 млн грн, а чистий прибуток зріс на 81,0% – до 14,69 млн грн.

У липні цього року Середенко, який є власником 3% "CEO Клуб", створив нову компанію – ТОВ "Омега Три Груп", основним видом діяльності якої також заявлено виробництва м'яса свійської птиці.

https://www.vikka.ua/novini/derzhprodspozhyvsluzhba-pryamo-pidtverdyla-suttyevi-porushennya-z-boku-pidpryyemstva-omega-try-u-zolotonoshi/

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