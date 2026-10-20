Компанія ОПК "Генерал Черешня" закликає Міноборони врегулювати процедуру закупівель оптоволоконних дронів

Компанія-виробник оборонно-промислового комплексу "Генерал Черешня" заявляє, що не може укласти чотири контракти на постачання 31 тисячі оптоволоконних дронів за лотами, у яких стала переможцем, через відсутність нормативно-правових документів, що регламентують проведення так званих конкурентних закупівель.

"Ми не можемо укласти контракти, тому що просто немає жодного нормативно-правового документа, який би дозволив нам це зробити", – йдеться в пресрелізі компанії, оприлюдненому у вівторок.

На думку виробника, опитування обмеженого кола постачальників електронною поштою без публічного оголошення, електронного аукціону та прозорого визначення переможців не забезпечує належної відкритості закупівель.

При цьому в компанії стверджують, що постачання заблоковано для всі виробників загалом, а не лише для них, і через цю процедуру загалом нібито заблоковано постачання 677 тисяч дронів різних компаній-виробників на радіо- та оптоволоконному зв'язку.

У компанії також повідомили, що продовжують оскаржувати процедуру різними способами: йдеться про судові позови, звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), а також консультації з міжнародними партнерами, зокрема представниками Європейської Комісії. Представники компанії також стверджують, що отримали попередні сигнали від антикорупційних органів щодо можливої перевірки процедури, проте деталі чи офіційні рішення відомств наразі не розголошуються.

Позиція Агентства оборонних закупівель (АОЗ) та Міністерства оборони України з цього приводу наразі не оприлюднена.

Як повідомлялося, в кінці серпня компанія "Генерал Черешня" вимагала від АОЗ "ДОТ" призупинити чи скасувати конкурентну закупівлю FPV-дронів на оптоволокні та перевести її у систему "Прозорро", тоді як колишній радник міністра оборони Михайла Федорова Сергій Стерненко та народна депутатка Мар'яна Безугла радили ігнорувати такі заклики.

Продукція компанії "Генерал Черешня" постачається в понад 200 військових частин, а виробничі потужності дозволяють випускати 100 тис безпілотників щомісяця. Компанія спеціалізується на виробництві безпілотників-перехоплювачів та дронів-камікадзе.