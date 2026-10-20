АМКУ дозволив створення спільного підприємства для будівництва логістичного парку Winhub Kyiv

Антимонопольний комітет України (АМКУ) на засіданні у вівторок надав дозвіл на створення спільного підприємства для будівництва логістичного парку Winhub Kyiv.

"Надано дозвіл компанії "WSRE project 18 LLC" (м. Льюїс, штат Делавер, США) на набуття разом із компанією "BIOSPI holding limited" (м. Нікосія, Кіпр) контролю над компанією "Winhub Kyiv Limited" (Нікосія, Кіпр)", – йдеться у рішенні комітету, прийнятому на засіданні у вівторок.

Як повідомлялось, у червні, під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Ґданську (Польща) проєкт з розвитку логістичних потужностей України європейського класу "А" WINHUB, який реалізує корпорація TERWIN, підписав угоду про створення спільного підприємства з міжнародною девелоперською компанією White Star Real Estate (WRSE) для будівництва логістичного парку під Києвом.

Йдеться про створення логістичного парку у с. Мрія (Київська обл.). Ділянка розташована за 7 км від Києва, вздовж автомагістралі Е40 Київ-Житомир, що забезпечує прямий доступ до ключових транспортних коридорів, які з'єднують Київ із заходом України та ЄС. Проєкт передбачає п'ять етапів на ділянці площею 18 га, в рамках першого пропонується будівництво складських приміщень площею близько 20 тис. кв. м.

WINHUB стане першою в Україні мережею логістичних парків, які повністю відповідають європейським стандартам класу "А" та мають LEED-сертифікацію. Наразі у портфелі три ділянки – одна в Одеській та дві у Київській області. Згідно анонсованим планам, до 2032 року завдяки WINHUB в Україні працюватимуть сучасні логістичні парки загальною площею 1 млн кв. м. Обсяг інвестицій орієнтовно $1 млрд.