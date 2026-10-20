Киянину, який відкрив стрілянину в Печерському ТЦК та СП, загрожує довічне – поліція

Слідчі главку поліції Києва за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили 41-річному киянину, який відкрив у понеділок стрілянину в приміщенні Печерського районного територіального центру комплектування на соціальної підтримки, про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

"Санкції відповідних статей передбачають покарання, зокрема довічне позбавлення волі за окремими складами злочинів", – повідомляє поліція Києва у вівторок в Телеграм.

Зазначається, що зловмисник, перебуваючи в будівлі ТЦК та СП, чоловік дістав прихований під одягом пістолет і здійснив щонайменше сім прицільних пострілів у бік поліцейських та військовослужбовців. "Унаслідок стрілянини троє поліцейських і троє військовослужбовців ТЦК та СП дістали вогнепальних поранень. Усіх потерпілих госпіталізували. Двоє з них перебувають у тяжкому стані, решті надають необхідну медичну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Також в поліції повідомили, що пістолет підозрюваний зберігав без передбаченого законом дозволу. Його вилучили, а також під час подальшого обшуку квартири зловмисника поліцейські виявили та вилучили їншу зброю і боєприпаси.