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Українська DevDroid та норвезька Inission Norge AS вивчатимуть можливості спільного виробництва систем дистанційного керування НРК

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Українська DevDroid та норвезька Inission Norge AS вивчатимуть можливості спільного виробництва систем дистанційного керування НРК
Фото: https://t.me/zedigital

Українська оборонно-технологічна компанія DevDroid спільно з норвезьким виробником електроніки та електронних систем Inission Norge AS підписали меморандум про взаєморозуміння для вивчення можливостей співпраці у сфері виробництва електроніки та систем дистанційного керування НРК.

"Разом ми бачимо можливості для розробки та виробництва рішень як для українського, так і для міжнародного ринків", – цитуються у релізі слова генерального директора Inission Norge AS Еріка Драгсета.

Згідно з повідомленням DevDroid у соціальній мережі Facebook, у межах потенційних напрямків співпраці передбачається спільне виробництво дистанційних систем керування для потреб Сил оборони України та Норвегії, організація повного циклу виробництва та складання електроніки, а також опрацювання можливостей спільної розробки та виробництва.

"Спільно з партнерами, ми розглядаємо можливість співпраці в рамках Drone Deal – моделі довгострокової оборонної співпраці України з країнами-партнерами, що ґрунтується на обміні технологіями та досвідом", – пояснили в DevDroid.

У компанії також додали, що наступний етап охоплюватиме оцінку виробничих і технологічних можливостей, а також визначення подальших кроків для реалізації потенційної співпраці.

"В особі Inission Norway ми отримуємо партнера з досвідом у всьому виробничому процесі – від виготовлення електроніки до складання. Об'єднавши наші знання в галузі наземної робототехніки з виробничою експертизою Inission, ми зможемо розробляти надійні рішення", – наголосив генеральний директор DevDroid Юрій Поріцький.

Норвезька компанія Inission Norge AS є виробником електроніки та електронних систем.

DevDroid – українська оборонно-технологічна компанія, яка розпочала роботу наприкінці 2022 року та спеціалізується на розробці систем для роботизованого ведення бою.

Джерела:

https://devdroid.tech/about-us/

https://www.inission.com/2026/10/inission-norway-signs-memorandum-of-understanding-with-devdroid/

https://www.facebook.com/share/p/1QXFGJkXr3/

Автори

Кореспондент · Транспорт/Телеком
Редактор · Політичні новини
#нрк #норвегія
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