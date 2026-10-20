В Дніпропетровській області 2 загиблих та 7 поранених внаслідок атаки – обладміністрація

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про сімох поранених у Дніпропетровській області внаслідок російських атак у вівторок на додачу до двох загиблих в облцентрі, про яких він повідомив раніше.

"У Дніпрі понівечені склади та інфраструктура. Двоє чоловіків загинули. Четверо людей дістали поранень. Двоє постраждалих госпіталізовані у важкому стані", – написав Ганжа в Телеграм.

Загалом протягом доби окупанти майже 70 разів атакували чотири райони області.

В Синельниківському районі внаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура та приватні оселі, госпіталізовано 65-річного чоловіка у стані середньої тяжкості. У Нікопольському районі понівечені підприємство, приватні оселі та автівки, постраждав 41-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно. У Грушівській громаді Криворізької області дістав поранень і госпіталізований 66-річний чоловік.

Як повідомлялося, внаслідок російського удару по складах у передмісті Дніпра у вівторок, 20 жовтня, загинули двоє людей, також повідомлялося про чотирьох постраждалих.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32725