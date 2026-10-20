Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Дніпропетровській області 2 загиблих та 7 поранених внаслідок атаки – обладміністрація

1 хв читати
Додати як джерело
В Дніпропетровській області 2 загиблих та 7 поранених внаслідок атаки – обладміністрація
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про сімох поранених у Дніпропетровській області внаслідок російських атак у вівторок на додачу до двох загиблих в облцентрі, про яких він повідомив раніше.

"У Дніпрі понівечені склади та інфраструктура. Двоє чоловіків загинули. Четверо людей дістали поранень. Двоє постраждалих госпіталізовані у важкому стані", – написав Ганжа в Телеграм.

Загалом протягом доби окупанти майже 70 разів атакували чотири райони області.

В Синельниківському районі внаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура та приватні оселі, госпіталізовано 65-річного чоловіка у стані середньої тяжкості. У Нікопольському районі понівечені підприємство, приватні оселі та автівки, постраждав 41-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно. У Грушівській громаді Криворізької області дістав поранень і госпіталізований 66-річний чоловік.

Як повідомлялося, внаслідок російського удару по складах у передмісті Дніпра у вівторок, 20 жовтня, загинули двоє людей, також повідомлялося про чотирьох постраждалих.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32725

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпропетровська #жертви #обстріл
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Віткофф завтра вилетить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом – прем'єр Норвегії

Віткофф завтра вилетить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом – прем'єр Норвегії

Спеціальний посланець США Стів Віткофф 21 жовтня вирушить до РФ, де зустрінеться із російським керівництвом для обговорення мирних зусиль, заявив пре…

Читати
РФ відмовилась від пропозиції припинити взаємні удари по енергооб'єктах, але ми шукаємо рішення – Зеленський

РФ відмовилась від пропозиції припинити взаємні удари по енергооб'єктах, але ми шукаємо рішення – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про роботу над рішенням щодо припинення обстрілів енергетичної інфрастуктури після того, як російськ…

Читати