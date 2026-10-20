Шмигаль та віцепрезидент ЄІБ Негаммер обговорили інвестпроєкт "Укренерго" зі зміцнення стійкості підстанцій на EUR275 млн

Перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль та віцепрезидент групи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Карл Негаммер під час зустрічі у Києві обговорили посилення стійкості української енергосистеми та залучення нових інвестицій.

"Один із наших пріоритетів – новий інвестиційний проєкт НЕК "Укренерго" на суму до EUR275 млн. Він передбачає посилення стійкості критично важливих підстанцій", – повідомив у Шмигаль телеграм-каналі у вівторок.

Сторони також окремо обговорили додатковий фізичний захист енергетичної інфраструктури і скоординували можливості залучення фінансової підтримки за участі ЄІБ, ЄС та міжнародних партнерів.

"Ще один важливий напрям – фінансова стабільність енергетичного сектору. Зокрема, оздоровлення балансуючого ринку електроенергії. Працюємо над системними рішеннями спільно з ЄІБ, ЄБРР та Єврокомісією", – поінформував перший віцепрем'єр.

Окрім того, Шмигаль та Негаммер обговорили розвиток міждержавних електричних з'єднань з ЄС, зокрема, один із ключових проєктів – будівництво лінії електропередачі 400 кВ "Арциз-Ісакча" між Україною та Румунією.

Наразі спільний портфель з ЄІБ в енергетичному секторі охоплює сім проєктів загальною вартістю близько EUR1,26 млрд. Це проєкти з відновлення та модернізації електромереж, фізичного захисту енергетичних об'єктів, відновлення гідроенергетики та забезпечення стабільного газопостачання.