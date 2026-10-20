САП та НАБУ завершили слідство у справі про розтрату мільйонів гривень на закупівлі дронів

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України.

В телеграм-каналі у вівторок САП повідомляє, що збитки у цій справі становлять 254 млн грн.

За даними антикорупційної прокуратури, у 2023 році після ухвалення змін до Державного бюджету України Держспецзв'язку виділено 30 млрд грн на закупівлю безпілотників.

"У межах досудового розслідування встановлено, що в керівника одного з Департаментів Держспецзв'язку виник план розтрати частини цих коштів. Так, відповідно до розробленого злочинного плану постачання дронів мало відбуватись наперед визначеними компаніями за завищеними цінами", – йдеться в повідомленні.

В САП уточнюють, що задля забезпечення перемоги згаданих компаній співучасниками до тендеру залучались підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію.

"З'ясувалося, що протягом травня – вересня 2023 року Держспецзв'язку придбало 400 дронів "DJI Mavic 3" та 1300 дронів "Autel Evo Max 4T" за цінами, що перевищували ринкові на 70-90%", – наголошують в САП.

Під час подальшого розслідування встановлено, що у вересні 2023 року посадовці Держспецзв'язку уклали з цими компаніями додаткові договори на постачання дронів "DJI Mavic 3T" (500 од.), "DJI Mavic 3Pro" (2000 од.) та "DJI Matrice M30T" (900 од.). Ціни перевищували ринкові на 60-90%.

За даними антикорупційної прокуратури, кошти від реалізації цих дронів перераховували на рахунки підконтрольних компаній, у тому числі за кордоном.

Завдяки своєчасним діям антикорупційних органів накладено арешт на понад $4 млн на рахунках компаній за кордоном та 17 млн грн в Україні.

На сьогодні 5 підозрюваним у справі, серед яких 2 посадовці Держспецзв'язку, 2 представники приватних компаній та ще 1 особа, яка фактично контролювала приватні компанії, детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили матеріали справи для ознайомлення.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/4428