Прем'єр Корецький доручив встановити точну кількість громадян у СЗЧ та поза військовим обліком – нардеп Федієнко

Прем'єр-міністр Сергій Корецький дав доручення провести перевірку та дослідження, щоб отримати точні дані щодо кількості військовослужбовців, які вчинили самовільне залишення частини (СЗЧ), а також громадян України, які переховуються та не перебувають на військовому обліку, повідомив голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко.

"Сергій Корецький дав доручення провести перевірку та дослідження, скільки станом на зараз, ми маємо точну цифру по тих хто в СЗЧ, та тих громадян України, які переховуються та не знаходяться на військовому обліку. Відверто, це дуже просто перевірити. Достатньо взяти реєстри військовослужбовців, реєстр Державної податкової служби України (ДПС), далі питання технічні", – зазначив парламентар у Facebook у вівторок.

Згідно з оприлюдненим нардепом документом, доручення щодо розгляду та інформування у встановлений законом строк адресоване низці відомств і посадовців – віцепрем'єр-міністру енергетики Денису Шмигалю, держсекретарю Кабміну Костянтину Мар'євичу, керівнику СБУ Олександру Покладу та начальнику ГУР МО України генерал-лейтенанту Олегу Іващенко.

Як повідомлялося, минулого тижня група народних депутатів із усіх парламентських фракцій звернулася до прем'єр-міністра Сергія Корецького з вимогою скасувати плани створення Координаційного центру з організації бронювання.

За словами Федієнка, ніхто з понад 60 народних депутатів Верховної Ради не виступає проти поповнення Сил оборони, проте профільні комітети та депутати прагнуть зрозуміти, чи має Кабінет міністрів розуміння щодо кількості військовозобов'язаних громадян, які взагалі не перебувають на обліку.

Депутат розкритикував спроби уряду зосередитися на перегляді бронювання працівників окремих професій, наголосивши, що це стосується лише невеликого відсотка громадян.

"Зараз нам намагаються продати інформаційно про самільє, барменів, прибиральників тощо. Але це дуже маленький відсоток, звертаю увагу, вони після бронювання вже будуть на радарі. Кабмін може виграти щонайбільше місяць мобілізаційного ресурсу з тих, хто має бронь. Це десятки тисяч. А тих, хто переховується – мільйони", – підкреслив Федієнко.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю BBC News Україна заявив, що уряд вирішив переглянути правила та критерії процедури бронювання військовозобов'язаних працівників через зростання кількості відстрочок близько десятки тисяч людей щомісяця.

"Статистика останніх 6-8 місяців показує: динаміка щомісячного бронювання та або відстрочки – десятки тисяч щомісяця. І це все зростає просто якимись неймовірними темпами. Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі", – зазначив очільник уряду, наголосивши на необхідності зупинити цей тренд та уникнути зловживань. Прем'єр спростував твердження про зупинку рішення через скандал, підкресливши, що пріоритетом залишається обороноздатність країни та ротація військових на передовій.

Про зміни у порядку бронювання стало відомо 12 жовтня з публікацій нардепа Ярослава Железняка (фракція "Голос"). Пізніше з'явилася інформація, що уряд схвалив проєкт постанови з доопрацюванням протягом п'яти днів, проте офіційно документ на сайті Кабміну не публікувався. Це викликало занепокоєння бізнес-асоціацій, які закликали до діалогу та наголосили на відсутності попередніх консультацій. Відповідні звернення оприлюднили СУП, ЄБА, ФРУ, Економічна експертна платформа, НАДПУ, АОКІ, ТСУ, Рада зброярів, NAUDI, а також Спілка молочних підприємств та волонтерські організації.

Згідно з проєктом постанови, що є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", документ передбачає створення Координаційного центру як додаткового етапу узгодження для визначення підприємств критично важливими та надання рекомендацій відомствам.

Крім того, проєкт пропонує знизити ліміт бронювання зі 100% до 85% для працівників ОПК, критичних підприємств і підрядників паливно-енергетичного сектору, а для окремих категорій установ – із 75% до 60%. Збільшення ліміту понад 50% можливе виключно за рекомендаціями Координаційного центру, рішення якого держоргани мають ухвалювати протягом трьох робочих днів.

Джерела:

https://www.facebook.com/share/19snTxhD8x/

https://interfax.com.ua/news/general/1222533.html