УЧХ за підтримки США допомагає держустановам, що ідентифікують загиблих

Український Червоний Хрест (УЧХ) за підтримки Державного департаменту США допомагає державним судово‑медичним установам, що ідентифікують та транспортують загиблих.

"Український Червоний Хрест за підтримки Державного департаменту США продовжує посилювати спроможності державних установ, які займаються зберіганням, ідентифікацією та транспортуванням тіл загиблих захисників і захисниць України", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Допомога охоплює постачання спеціалізованого холодильного обладнання, транспорту, а також реагентів і витратних матеріалів для проведення ДНК‑досліджень. Вона спрямована на розширення можливостей державних лабораторій здійснювати ДНК‑ідентифікацію у складних випадках, коли встановити особу загиблого за зовнішніми ознаками неможливо.

Наприкінці вересня 2026 року УЧХ передав Інституту судової психіатрії та судової медицини Міністерства охорони здоров'я України витратні ресурси для проведення молекулярно‑генетичних досліджень та засоби індивідуального захисту для працівників лабораторій, зокрема матеріали для ПЛР‑досліджень, мікропробірки, наконечники з фільтрами, нітрилові рукавички, медичні маски.

"За кожним випадком ідентифікації – родина, яка чекає на відповідь про долю близької людини. Український Червоний Хрест допомагає державним установам, які виконують цю складну роботу, забезпечуючи їх необхідним обладнанням та матеріалами. Для нас важливо, щоб процес встановлення особи загиблого відбувався з дотриманням людської гідності, а родини могли отримати достовірну інформацію про своїх рідних", – зазначив представник департаменту УЧХ з впровадження програми підтримки ветеранів війни, працівників першої лінії реагування та населення, що постраждало від війни, Сергій Запорожець.

Одним із напрямів підтримки стало забезпечення бюро судово‑медичної експертизи спеціалізованим холодильним обладнанням, яке дозволяє підтримувати необхідний температурний режим для тимчасового зберігання тіл загиблих із дотриманням санітарних вимог та принципів гідного поводження. Чотири контейнери з холодильними системами вже передано до державних спеціалізованих установ Чернігівської, Одеської, Сумської та Харківської областей. До кінця 2026 року заплановано поставити ще 16 таких контейнерів – насамперед до установ, які працюють у прифронтових регіонах і стикаються зі значним навантаженням.

За сприяння Державного департаменту США Український Червоний Хрест придбав два спеціалізовані рефрижераторні автомобілі, які будуть залучені до реалізації гуманітарного проєкту "На Щиті" у співпраці з управлінням цивільно‑військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України. Автомобілі працюватимуть переважно на прифронтових територіях, забезпечуючи перевезення тіл до визначених місць передачі – зокрема ближче до населених пунктів, де проживають родини загиблих.