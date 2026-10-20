В Києві вже 5 постраждалих внаслідок атаки – КМВА

Кількість постраждалих внаслідок ударів російських окупантів по Києву у вівторок зросла до п'яти, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Станом на 17:00 кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів зросла до 5 осіб. Атака БпЛА на столицю триває. Закликаємо перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Голосіївському районі уламки безпілотника пошкодили верхні поверхи будівлі медичного закладу. Повідомлялося про двох постраждалих. Крім цього, внаслідок влучання безпілотника пошкоджено дах будівлі медичного закладу в Солом'янському районі, також повідомлялося про удар по споруді біля Північного мосту, але про постраждалих там інформації не було.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/21970