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Події

В Києві вже 5 постраждалих внаслідок атаки – КМВА

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Кількість постраждалих внаслідок ударів російських окупантів по Києву у вівторок зросла до п'яти, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Станом на 17:00 кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів зросла до 5 осіб. Атака БпЛА на столицю триває. Закликаємо перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Голосіївському районі уламки безпілотника пошкодили верхні поверхи будівлі медичного закладу. Повідомлялося про двох постраждалих. Крім цього, внаслідок влучання безпілотника пошкоджено дах будівлі медичного закладу в Солом'янському районі, також повідомлялося про удар по споруді біля Північного мосту, але про постраждалих там інформації не було.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/21970

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #постраждалі #обстріл
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