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Зеленський обговорив із королем Норвегії допомогу українцям в окупованих Олешках

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Президент України Володимир в Осло зустрівся з Королем Норвегії Гоконом VIII, і обговорив із ним шляхи повернення українських дітей, а також допомогу українцям в окупованих Олешках.

"Говорили про повернення українських дітей, яких викрала Росія. Маємо повернути кожну українську дитину. Обговорили, які можемо зробити для цього кроки. Докладаємо максимальних зусиль, щоб допомогти і нашим людям в окупованих росіянами Олешках. Ситуація там просто жахлива", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він подякував Норвегії за підтримку України в цей непростий час.

Джерело:https://t.me/V_Zelenskiy_official/21448

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#король #зеленський #норвегія
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