Довідки ВПО не потрібно переоформлювати після 22 жовтня – Мінсоцполітики

Довідки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) залишаються чинними і їх не потрібно переоформлювати після 22 жовтня, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

"Із 22 жовтня набирає чинності новий закон про ВПО, який передбачає оновлення системи обліку. Водночас перехід до неї відбуватиметься поступово. Раніше видані довідки ВПО залишаються чинними. Замінювати їх або повторно ставати на облік не потрібно", – йдеться в повідомленні міністерства.

В той же час, якщо людина оформлюватимете довідку вперше після 22 жовтня, це можна буде зробити звичним способом: через застосунок "Дія", Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або орган соціального захисту населення.

"Чинні процедури оформлення довідок та отримання допомоги для ВПО зберігаються. Надалі облік вестимуть через Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. Після запуску оновленої системи підтвердити перебування на обліку можна буде витягом із бази – у паперовій або електронній формі", – зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, 1 липня Верховна Рада ухвалила новий закон "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" та інших законів України".

Закон, зокрема, передбачає запровадження електронного кабінету для ВПО, за допомогою якого здійснюватиметься оцінка потреб внутрішньо переміщених осіб. Законтакож визначає прозорі процедури взяття та зняття з обліку ВПО (за заявою, рішенням адміністрації, виїздом за кордон, тривалою відсутністю).

Крім того, документ встановлює, що внутрішньо переміщені особи замість паперової довідки отримуватимуть витяг з електронної бази даних, що дозволить отримувати необхідні послуги без прив'язки до паперового документа.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1eHL6jurXu/