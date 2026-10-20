Міносвіти обговорює можливість створення університетських консорціумів – Бутенко

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко обговорив з представниками Альянсу українських університетів можливість створення університетських консорціумів.

Згідно з повідомленням міністра в телеграм-каналі, у зустрічі взяли участь ректори Тарас Добко (Український католицький університет), Олександр Азюковський (Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"), Тимофій Брік (Університет "Київська школа економіки") та Сергій Холод (Університет імені Альфреда Нобеля).

"Говорили про можливість створення університетських консорціумів – об'єднань, у яких університети можуть спільно працювати над освітніми й науковими проєктами, ділитися ресурсами та досвідом. У кожного університету є свої сильні сторони: наукові школи, дослідницькі команди, лабораторії, міжнародні зв'язки. І якщо поєднати ці можливості, можна досягти значно більшого", – написав він.

За словами Бутенка, в такій моделі виші зможуть разом розробляти нові освітні програми, проводити дослідження, залучати міжнародне фінансування, а також створювати більше можливостей для студентів і викладачів навчатися, викладати та працювати в інших українських університетах.

"Під час війни така академічна мобільність особливо важлива. Водночас спільні проєкти допоможуть нашим університетам бути помітнішими у світі, знаходити нових партнерів і впевненіше конкурувати на міжнародному рівні", – наголосив міністр.

Він наголосив, що для такої співпраці університетам не потрібно втрачати свою самостійність чи ідентичність, бо кожен може розвивати власні сильні сторони й водночас користуватися можливостями партнерів.

"Найближчим часом планую зустрітися з ширшим колом ректорів, щоб разом обговорити, як університетські консорціуми можуть працювати в Україні та що потрібно для їх створення", – анонсував Бутенко.

Джерело: https://t.me/andrii_butenko_official/271