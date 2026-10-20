Добропілля перебуває під контролем України – Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Добропілля Донецької області перебуває під контролем України.

"Об'єктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому про жодне "захоплення" цього українського міста російськими військами не йдеться", – написав Буданов у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, командувач угруповання військ "центр", генерал-полковник Андрій Іванаєв свідомо дезінформує президента РФ, залякує підлеглих і ставить їм нереальні завдання, намагаючись за будь-яку ціну продемонструвати захоплення українського міста, про яке він уже прозвітував.

Буданов наголосив, що Сили оборони України продовжують утримувати позиції, захищаючи територіальну цілісність держави.

"Жодні неправдиві заяви не змінять реальність", – зазначив він.

Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/922