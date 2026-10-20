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Атестаційна колегія Міносвіти позбавила наукового ступеню ще трьох осіб через плагіат

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Атестаційна колегія Міносвіти позбавила наукового ступеню ще трьох осіб через плагіат

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України присудила 200 наукових ступенів і присвоїла 497 вчених звань, а також позбавила наукового ступеню трьох осіб у зв'язку з академічним плагіатом.

Зокрема, згідно з рішенням Атестаційної колегії, на підставі подання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, ухвалено рішення про позбавлення наукового ступеня доктора наук завідувачки кафедри математики Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди Оксану Жерновникову і проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова Костянтина Вергелеса та наукового ступеня кандидата наук – лікар-хірург Ельдара Аблаєва.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Атестаційна колегія Міносвіти присудила 230 наукових ступенів і присвоїла 636 вчених звань, а також позбавила наукових ступенів двох осіб у зв'язку з академічним плагіатом. У жовтні 2025 року Атестаційна колегія присудила 180 наукових ступенів і присвоїла 392 вчених звання, а також позбавила наукового ступеня одну особу у зв'язку з академічним плагіатом. У грудні 2025 року Атестаційна колегія присудила 138 наукових ступенів і присвоїла 558 вчених звань, а також позбавила наукового ступеню одну осіб у зв'язку з академічним плагіатом. У березня 2026 року Атестаційна колегія присудила 194 наукових ступенів і присвоїла 504 вчених звань, а також позбавила наукового ступеню одну осіб у зв'язку з плагіатом. У квітні 2026 року Атестаційна колегія присудила 115 наукових ступенів і присвоїла 445 вчених звань, а також позбавила наукового ступеню трьох осіб у зв'язку з академічним плагіатом.

Джерело: https://mon.gov.ua/news/atestatsiina-kolehiia-mon-ukhvalyla-cherhovi-rishennia-shchodo-rozvytku-nauky-v-ukraini

https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-rishen-atestatsiinoi-kolehii-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrainy-vid-07102026-shchodo-prysvoiennia-vchenykh-zvan-ta-prysudzhennia-naukovykh-stupeniv

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#плагіат #міносвіти #наука
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