На Київщині внаслідок удару російського БпЛА поранено двох людей, виникла пожежа на території логістичного комплексу

Двоє людей дістали опіки внаслідок удару російського безпілотника в Бучанському районі Київської області, також загорілися вантажний автомобіль і піддони на території логістичного комплексу, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у вівторок.

"Постраждалі отримали опіки тіла. Їм надається необхідна медична допомога", – написав Ткаченко в Телеграм-каналі, коментуючи стан потерпілих.

За його словами, пожежу на території логістичного комплексу локалізовано. "Також виникла пожежа вантажного автомобіля та піддонів на території логістичного комплексу. Пожежу локалізовано", – зазначив очільник ОВА.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/3047