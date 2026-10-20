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Дах медзакладу в Солом'янському районі Києва частково зруйновано внаслідок атаки БпЛА – Кличко

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Дах будівлі медичного закладу в Солом'янському районі Києва зазнав часткового руйнування внаслідок влучання безпілотника у верхній поверх, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в Телеграмі у вівторок.

"У Солом'янському районі влучання БЛА в верхній поверх будівлі медзакладу. Є часткове руйнування даху. Екстрені служби на місці", – написав Кличко у вівторок.

Своєю чергою керівник райдержадміністрації Сергій Мовенко згодом наголосив, що першочергово вирішується питання переміщення пацієнтів та закриття пошкоджених атакою вікон.

За його словами, на місці влучання безпілотника вже працюють ДСНС, поліція, медики та інші відповідні служби: "У Солом'янському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено заклад охорони здоров'я. Є руйнування будівлі, на щастя, без загиблих і постраждалих. На місці працюють ДСНС, поліція, медики та інші відповідні служби. Першочергово вирішуємо питання переміщення пацієнтів і закриття вибитих вікон".

Також у Голосіївському районі столиці уламки впали на відкритій території неподалік житлових будинків, повідомив міський голова.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko/7916

https://t.me/movenko_ua/1625

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #атака #медзаклад
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