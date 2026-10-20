У Голосіївському районі Києва уламки БпЛА влучили у верхні поверхи медзакладу – влада

Уламки безпілотника пошкодили верхні поверхи будівлі медичного закладу в Голосіївському районі Києва, до місця події прямують екстрені служби.

"За попередньою інформацією, у Голосіївському районі уламки впали на будівлю медичного закладу. Відповідні служби прямують на місце події", – повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА) в Телеграм.

Згодом міський голова столиці Віталій Кличко уточнив, що уламки влучили у верхні поверхи будівлі медичного закладу: "У Голосіївському районі влучання уламків на рівні верхніх поверхів медзакладу. Екстрені служби прямують на місце".

Джерела: https://t.me/VA_Kyiv/21966

https://t.me/vitaliy_klitschko/7919