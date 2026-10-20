Кількість постраждалих унаслідок падіння ворожого БпЛА поблизу АЗС у Києві зросла до семи – мер

До семи збільшилася кількість постраждалих унаслідок падіння ворожого безпілотника поблизу автозаправної станції на межі Києва та Київської області, одна людина загинула, п'ятьох поранених госпіталізували, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в Телеграмі.

"Семеро постраждалих наразі в столиці, де ворожий БпЛА впав біля АЗС на межі з Київською областю. 5 поранених медики госпіталізували. Одна людина загинула", – написав Кличко.

Раніше міський голова інформував про падіння безпілотного літального апарата біля АЗС у Голосіївському районі Києва. За попередньою інформацією було відомо про шістьох постраждалих та одну загиблу людину.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7918