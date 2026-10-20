Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кількість постраждалих унаслідок падіння ворожого БпЛА поблизу АЗС у Києві зросла до семи – мер

1 хв читати
Додати як джерело

До семи збільшилася кількість постраждалих унаслідок падіння ворожого безпілотника поблизу автозаправної станції на межі Києва та Київської області, одна людина загинула, п'ятьох поранених госпіталізували, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в Телеграмі.

"Семеро постраждалих наразі в столиці, де ворожий БпЛА впав біля АЗС на межі з Київською областю. 5 поранених медики госпіталізували. Одна людина загинула", – написав Кличко.

Раніше міський голова інформував про падіння безпілотного літального апарата біля АЗС у Голосіївському районі Києва. За попередньою інформацією було відомо про шістьох постраждалих та одну загиблу людину.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7918

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #постраждалі #атака #азс
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Віцепрезидент групи ЄІБ Карл Негаммер прибув до України для розширення фінансування прикордонної інфраструктури та підтримки бізнесу

Віцепрезидент групи ЄІБ Карл Негаммер прибув до України для розширення фінансування прикордонної інфраструктури та підтримки бізнесу

Віцепрезидент групи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Карл Негаммер у вівторок вранці прибув до України з триденним візитом, спрямованим на по…

Читати
У приміщенні ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина, поранено трьох військовослужбовців та трьох поліцейських – поліція

У приміщенні ТЦК на Печерську в Києві сталася стрілянина, поранено трьох військовослужбовців та трьох поліцейських – поліція

Троє поліцейських і троє військовослужбовців дістали поранення внаслідок стрілянини у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної …

Читати