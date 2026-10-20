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КМДА: близько 15% закладів соціальної сфери Києва вже підключили до тепла

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КМДА: близько 15% закладів соціальної сфери Києва вже підключили до тепла

У столиці до опалення підключили близько 15% закладів соціальної сфери: тепло вже подали до 10 закладів охорони здоров'я, 13 дитсадків і 16 шкіл, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як наголошують в КМДА, столиця розпочала опалювальний сезон у соціальних установах 16 жовтня. До переліку закладів, де поступово вмикають опалення, належать лікарні, школи, дитсадки та інші установи.

"У Києві до тепла підключили близько 15% закладів соціальної сфери. Станом на 20 жовтня у столиці до тепла підключені вже 10 закладів охорони здоров'я, 13 дитсадків і 16 шкіл", – зазначається в повідомленні відомства у вівторок.

Рішення про підключення опалення ухвалюють на підставі індивідуальних заявок керівників закладів, уточнили в КМДА.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/21887

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#опалення #київ #кмда #енергетика
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