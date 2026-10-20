Освітній омбудсмен пропонує внести зміни в проєкт нового Трудового кодексу щодо прав освітян

Освітній омбудсмен Надія Лещик надала пропозиції до проєкту нового Трудового кодексу України (законопроєкт №16010) щодо прав освітян.

"Разом з працівниками Служби освітнього омбудсмена опрацювала проєкт Трудового кодексу України. Звернули увагу насамперед на ті питання, які безпосередньо стосуються забезпечення прав освітян, зокрема: робочий час; оплата праці; відпустки; захист від мобінгу; трудові договори; відповідальність за порушення трудового законодавства", – написала Лещик в мережі Facebook.

Зокрема, омбудсмен запропонувала передбачити, щоб норма тривалості робочого часу, менша, ніж 40 годин, могла встановлюватися також спеціальними законами.

Також вона запропонувала доповнити проєкт положенням: про те, що роботодавець не має права приймати на роботу осіб, яким заборонено працювати у контакті з дітьми; про те, що трудовий договір може бути розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі за умови попередження працівника про звільнення не пізніше ніж за 14 днів.

Крім того, вона звернула увагу законодавців на те, що у закладах освіти є практика укладати строкові трудові договори на навчальний рік для виконання тієї самої трудової функції, а потім відбувається звільнення працівника. Як правило, тривалість канікул становить понад 42 дні.

Таким чином, норма про інтервал не більше 42 днів може спричинити ризики для певних груп педагогічних працівників закладів освіти, з якими укладається строковий трудовий договір, щодо тривалого укладання строкового трудового договору для виконання тієї самої трудової функції.

Серед іншого, за словами омбудсмена, проєктом Трудового кодексу України не передбачається дисциплінарна відповідальність, а замість догани пропонується застосовувати письмове попередження.

"Вважаю, що це може призводити до ризиків повторення працівниками закладів освіти, які порушили трудові обов'язки, такої поведінки. Саме тому запропонувала два різні варіанти для розв'язання проблеми: включити дисциплінарну відповідальність та захід у виді догани до проєкту, розглянути питання врегулювання чіткого механізму письмового попередження працівника за порушення трудових обов'язків, способу фіксації порушення, оскарження тощо у проєкті", – додала вона.

Також, зазначається, що проєктом пропонується визначити як "мобінг (цькування)" не лише систематичні, у тому числі повторювані, а й одноразові умисні діяння роботодавця, працівників або групи працівників трудового колективу.

"Вбачаю в цьому певні ризики, тому запропонувала видалити одноразові діяння з визначення поняття. Наразі як у чинному законодавстві, так і в проєкті перелік ознак (форм) мобінгу не є вичерпним та потребує вдосконалення. Це може призвести до зловживань з боку постраждалих працівників у разі одиничного випадку та необґрунтованих звинувачень у цькуванні в ситуації звичайного конфлікту. Також це може викликати труднощі щодо доведення умисності діяння", – написала Лещик.

Як повідомлялося, на початку вересня Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт нового Трудового кодексу України (законопроєкт №16010).

Порівняно з чинним законодавством, документ додатково врегульовує порядок укладення обов'язкового письмового трудового договору та різних видів строкових договорів, визначає ознаки трудових відносин, а також унормовує роботу з підсумованим обліком робочого часу, працю домашніх працівників і правовий статус осіб, які працевлаштовуються через агентство тимчасового працевлаштування.

Проєкт передбачає вдосконалення умов реалізації права на відпустку, зокрема, реформування порядку надання відпусток, пов'язаних з народженням та вихованням дітей, з урахуванням принципу гендерної недискримінації. Крім того, впроваджуються нові підходи до вирішення індивідуальних трудових спорів на основі процедур медіації, розширюється поширення норм колективних договорів та угод, а також врегульовується нагляд за дотриманням законодавства й порядок проведення інспекційних відвідувань.

Законопроєктом також запроваджується нова національна система запобігання виробничим ризикам, заснована на оцінюванні, контролі та управлінні ними.

Наприкінці вересня Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту включити до порядку денного сесії та прийняти за основу в першому читанні урядовий проєкт Трудовогокодексу України (№16010) з доопрацюванням до другого читання, а альтернативний законопроєкт (№16010-1) –відхилити.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1HJrX8zLFd/

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70660