ЦПК вимагає розслідувати справу проти Давида Арахамії через схему з конвертами

Центр протидії корупції звернувся до тимчасово виконуючого обов'язки генерального прокурора Антона Ковальського із заявою про злочин голови фракції Слуга народу Давида Арахамії. Аналіз організації вказує на можливі ознаки одержання неправомірної вигоди, передбаченої частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, повідомляє пресслужба ЦПК.

"Схема конвертів у фракції "Слуга народу" – це вже не чутки з кулуарів Ради, а організована група, діяльність якої описана в ухвалах ВАКС. Підозри отримали п'ятеро депутатів, зокрема заступник Арахамії. У його помічника провели обшук. А сам голова фракції навіть не фігурує в матеріалах, бо Руслан Кравченко так і не відкрив щодо нього справу. Тепер ця відповідальність лежить на Антонові Ковальському", – зазначила виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк.

Як нагадали в ЦПК, 27 грудня 2025 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру п'ятьом чинним народним депутатам. За версією слідства, вони входили до організованої групи, яка забезпечувала депутатам гроші за "потрібні" голосування. Серед підозрюваних є заступник голови фракції "Слуга народу" Юрій Кісєль.

За даними правоохоронців, Кісєль міг отримувати кошти від довіреної особи нардепа "з числа керівництва депутатської фракції "Слуга народу"".

У численних ухвалах ВАКС сказано, що організовану групу очолював нардеп "з числа керівництва депутатської фракції "Слуга народу"". За даними суду, наприкінці 2025 року цей нардеп отримав 85 тисяч доларів неправомірної вигоди – далі ці гроші могли роздати іншим нардепам як хабар за голосування.

"З огляду на те, що в ЗМІ вже неодноразово згадувалася інформація про обшуки в помічника Арахамії, а також отриманий детективами дозвіл на відібрання біологічних зразків помічника, можна дійти висновку, що цим нардепом з числа керівництва фракції є саме Арахамія. Відповідно, довіреною особою є його помічник. Встановити, чи дійсно Арахамія причетний до вчинення злочину, можна лише в межах досудового розслідування. Попри це, щодо самого Арахамії кримінального провадження досі немає", – наголосили в ЦПК.

За законом відомості про злочин народного депутата до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) може внести лише генпрокурор. Тодішній генпрокурор Руслан Кравченко сам визнав у коментарі ЗМІ, що відомості щодо Арахамії не вносив, оскільки САП не зверталася до нього.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко також публічно заявляв, що генпрокурор не розпочав провадження щодо голови фракції.

"ЦПК просить внести відомості до ЄРДР і доручити розслідування детективам НАБУ, адже справа підслідна саме детективам Бюро. Відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу, протягом 24 годин після подання заяви Ковальський зобов'язаний внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) і розпочати розслідування", – резюмували в Центрі.

Джерело: https://antac.org.ua/news/tspk-podav-zaiavu-pro-zlochyn-holovy-fraktsii-sluh-arakhamii-do-v-o-henprokurora-kovalskoho-kravchenko-vidmovyvsia-vidkryvaty-spravu-shchodo-konvertiv/